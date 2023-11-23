Вершинина (Навалихина) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Навалихина) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Трофим Ларионов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Вершинина Парасева Трофимова

Отец ребёнка: Вершинин Трофим Ларионов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Вершинина Наталия Трофимова

Отец ребёнка: Вершинин Трофим Ларионов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Вершинин Семен Трофимов

Отец ребёнка: Вершинин Трофим Ларионов

Смерть
Неизвестно

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