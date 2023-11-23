Вершинина (Навалихина) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Вершинина Парасева Трофимова
Отец ребёнка: Вершинин Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Вершинина Наталия Трофимова
Отец ребёнка: Вершинин Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Вершинин Трофим Ларионов
Смерть
Неизвестно