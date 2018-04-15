Орленко (Бершадская) Оксана Устимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орленко (Бершадская) Оксана Устимовна

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Место рождения

д. Свердлово (укр. Свердлове), Бобринецкий район, Кировоградская область, Украина

Дата рождения

17.01.1929

Дата смерти

15.04.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
1952

Муж: Орленко Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
17.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орленко Виктор Филиппович

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Рождение ребёнка
02.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орленко Виктор Филиппович

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Рождение ребёнка
12.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орленко Виктор Филиппович

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Место жительства
2006
Вид учета: Списки избирателей Украины | Учет населения | Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos
Смерть
15.04.2018

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