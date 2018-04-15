Орленко (Бершадская) Оксана Устимовна
Место рожденияд. Свердлово (укр. Свердлове), Бобринецкий район, Кировоградская область, Украина
Дата рождения17.01.1929
Дата смерти15.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
17.04.1952
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Рождение ребёнка
02.07.1954
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Рождение ребёнка
12.11.1962
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Место жительства
2006
Вид учета: Списки избирателей Украины | Учет населения | Списки избирателей Украины 2006 | Электронная база данных Cronos