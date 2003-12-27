Елисеев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1924
Дата смерти27.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1951
Дочь: Елисеева Нина Федоровна
Мать ребёнка: Елисеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1956
Сын: Елисеев Николай Федорович
Мать ребёнка: Елисеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1956
Дочь: Попова (Елисеева) Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Елисеева Мария Васильевна
Смерть
27.12.2003