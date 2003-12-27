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Елисеев Федор Васильевич

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.02.1924

Дата смерти

27.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924

Отец: Елисеев Василий Иванов

Мать: Елисеева (Милоситова) Просковья Герасимова

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1951

Дочь: Елисеева Нина Федоровна

Мать ребёнка: Елисеева Мария Васильевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1956

Сын: Елисеев Николай Федорович

Мать ребёнка: Елисеева Мария Васильевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1956

Дочь: Попова (Елисеева) Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Елисеева Мария Васильевна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.12.2003

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