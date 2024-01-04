Марченкова (Абабкова) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1984
Отец: Абабков Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марченков ?
Рождение ребёнка
19.05.2004
Сын: Нуйкин Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Нуйкин Анатолий Валерьевич
Бракосочетание
13.12.2004
Рождение ребёнка
01.03.2016
Сын: Марченков ?
Отец ребёнка: Марченков ?