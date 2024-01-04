Марченкова (Абабкова) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченкова (Абабкова) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1984

Отец: Абабков Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченков ?

Рождение ребёнка
19.05.2004

Сын: Нуйкин Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Нуйкин Анатолий Валерьевич

Бракосочетание
13.12.2004

Муж: Нуйкин Анатолий Валерьевич

Рождение ребёнка
01.03.2016

Сын: Марченков ?

Отец ребёнка: Марченков ?

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