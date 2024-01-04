Абабков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абабков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абабков ? Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абабкова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1984

Дочь: Марченкова (Абабкова) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

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