Абабков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абабков ? Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абабкова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1984
Дочь: Марченкова (Абабкова) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: не указана