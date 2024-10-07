Суховская (Шестакова) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховская (Шестакова) Евдокия Герасимовна

Место рождения

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

16.04.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шестаков Герасим Семёнович

Мать: Шестакова Анна Михайловна

Андричевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1796 ст.

Муж: Суховский Григорий Саввич

Рождение ребёнка
16.04.1805 ст.

Сын: Суховский Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Суховская) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.09.1811 ст.

Дочь: (Суховская) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.07.1817 ст.

Дочь: Павловская (Суховская) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич

Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
16.04.1847 ст.
Столбовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.25. Д. 29, Л.101.

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