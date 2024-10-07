Суховская (Шестакова) Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти16.04.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1796 ст.
Рождение ребёнка
16.04.1805 ст.
Сын: Суховский Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Суховская) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич
Рождение ребёнка
08.09.1811 ст.
Дочь: (Суховская) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич
Рождение ребёнка
05.07.1817 ст.
Дочь: Павловская (Суховская) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Суховский Григорий Саввич
Смерть
16.04.1847 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 29, Л.101.