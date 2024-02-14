Подолянец Игнатий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1857 ст.
Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Подолянец Матрона Игнатьевна
Мать ребёнка: Подолянец (Гребенюк) Мария Тимофеевна
Смерть
Неизвестно