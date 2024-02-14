Подолянец Игнатий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подолянец Игнатий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1831 или 1837 г.р.

Дети

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1857 ст.

Жена: Подолянец (Гребенюк) Мария Тимофеевна

Майданецкое, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Подолянец Матрона Игнатьевна

Мать ребёнка: Подолянец (Гребенюк) Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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