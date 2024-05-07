Хлупин Иван Иванович 25.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлупин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1950

Отец: Хлупин Иван Григорьевич

Мать: Хлупина (Попова) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлупин Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ида, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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