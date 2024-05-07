Хлупин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ида, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно