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Евграфова Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

26.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Евграфов Яков Трофимович

Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Евграфов Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1867

Дочь: Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1867

Дочь: Гаврилина Ирина Евграфова

Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Евграфов Влас Трофимович

Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
26.03.1909
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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