Евграфова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти26.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Евграфов Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович
Рождение ребёнка
18.04.1867
Дочь: Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович
Рождение ребёнка
18.04.1867
Дочь: Гаврилина Ирина Евграфова
Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Евграфов Трофим Евграфович
Смерть
26.03.1909