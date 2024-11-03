Ремезков Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремезков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ремезкова) Анисия (Анисья) Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно