Ремезков Василий Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ремезков Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремезков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ремезкова) Анисия (Анисья) Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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