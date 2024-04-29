Мерзликин Яков Сергеевич 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликин Яков Сергеевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Мерзликин Сергей Илларионович

Мать: Мерзликина (Путятина) Ирина Фроловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликин Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мерзликина Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мерзликина Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мерзликин Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мерзликин Давид Яковлевич

Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Подкидыш
Смерть
1823
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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