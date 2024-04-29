Мерзликин Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мерзликина Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мерзликина Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мерзликин Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мерзликин Давид Яковлевич
Мать ребёнка: Мерзликин Анна Дементьевна
Подкидыш
Смерть
1823