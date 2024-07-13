Мерзликина (Путятина) Ирина Фроловна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1780
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Путятин Фрол Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мерзликина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мерзликин Сидор Сергеевич
Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мерзликин Архип Сергеевич
Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мерзликина Ефимия Сергеевна
Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович
Смерть
1780