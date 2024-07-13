Мерзликина (Путятина) Ирина Фроловна 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликина (Путятина) Ирина Фроловна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Путятин Фрол Сергеевич

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мерзликина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Мерзликин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Мерзликин Сидор Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мерзликин Архип Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мерзликина Ефимия Сергеевна

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Смерть
1780
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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