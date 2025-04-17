(Жабина) Неонила Егоровна 17.10.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Жабина) Неонила Егоровна

Автор
АВ
Веприков А.

женский, родилась 17.10.1890 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 22.12.1900 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Жабин Егор Никифорович02.02.1860 ст. г.р.
Мать
Жабина (Манолихина) Евдокия НикитичнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1890 ст.

Отец: Жабин Егор Никифорович

Мать: Жабина (Манолихина) Евдокия Никитична

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/148 воспр Мария Андреевна Коновалова, девица

Смерть
22.12.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/165

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