(Жабина) Неонила Егоровна
женский, родилась 17.10.1890 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 22.12.1900 ст., Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецЖабин Егор Никифорович02.02.1860 ст. г.р.
МатьЖабина (Манолихина) Евдокия НикитичнаНеизвестно г.р.
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Рождение
17.10.1890 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
22.12.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/148 воспр Мария Андреевна Коновалова, девица