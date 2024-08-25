Костин Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
вероятно он https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/58
Рождение ребёнка
13.04.1900 ст.
Дочь: Жабина (Костина) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Костина (--) Ирина Тарасовна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/118
Смерть
Неизвестно