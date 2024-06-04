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Шаповалов Николай Фомин

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Шаповалов Фома Антонов

Мать: Шаповалова Ефросинья Васильева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Аграфена

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шаповалов Кузьма Николаев

Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Шаповалов Михаил Николаев

Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Шаповалова) Матрена Николаева

Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Шаповалова) Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1850

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