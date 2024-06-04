Шаповалов Николай Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаповалова Аграфена
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шаповалов Кузьма Николаев
Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Шаповалов Михаил Николаев
Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Шаповалова) Матрена Николаева
Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Шаповалова) Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Шаповалова Аграфена
Смерть
После 1850