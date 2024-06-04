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Шаповалов Кузьма Николаев

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Шаповалов Николай Фомин

Мать: Шаповалова Аграфена

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Агафья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шаповалов Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шаповалов Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Шаповалова) Дарья Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаповалов Козьма Кузьмин

Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Шаповалова) Марья Кузьмина

Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
После 1850

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