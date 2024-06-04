Шаповалов Кузьма Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Шаповалов Николай Фомин
Мать: Шаповалова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шаповалов Василий Кузьмин
Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Шаповалова) Дарья Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Шаповалова) Марья Кузьмина
Мать ребёнка: Шаповалова Агафья Яковлева
Смерть
После 1850