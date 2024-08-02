Лаюшко Василий Александрович
Место рожденияВитебская область, Ушачский район, д. Бутово
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти02.07.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Отец: Лаюшко Александр Андреевич
Мать: Лаюшко Анна Амосовна
Бракосочетание
15.11.1967
Рождение ребёнка
11.03.1968
Дочь: Кузнецова (Лаюшко) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Лаюшко (Иванова) Галина Павловна
Смерть
02.07.1980