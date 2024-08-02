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Лаюшко Василий Александрович

Место рождения

Витебская область, Ушачский район, д. Бутово

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

02.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Лаюшко Александр Андреевич

Мать: Лаюшко Анна Амосовна

Бракосочетание
15.11.1967

Жена: Лаюшко (Иванова) Галина Павловна

Рождение ребёнка
11.03.1968

Дочь: Кузнецова (Лаюшко) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Лаюшко (Иванова) Галина Павловна

Смерть
02.07.1980

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