Корабельникова Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.
Дочь: (Корабельникова) Гликерия Егоровна
Отец ребёнка: Корабельников Егор Иванович
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.62об-63 родилась Гликерия родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добронравов и Фёдора Пантелеева Корабельникова дочь девица Анна Фё... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1870 ст.
Дочь: (Корабельникова) Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Корабельников Егор Иванович
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.91об-92 родилась Агафья родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: дьячок Добросердов и Фёдора Пантелеевича Корабельникова дочь девица Анна
Восприемник
30.12.1870 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.97об-98 родилась Пелагея родители: Пётр Александрович Сонин/ Ефросиния Фёдоровна восприемники: рядовой …(? Не понятно) полка До.. (?) Никитович (фамилия неразборчиво) и Его... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1872 ст.
Дочь: (Корабельникова) Матрёна Егоровна
Отец ребёнка: Корабельников Егор Иванович
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.119.Л.281об-282 23.03.1872 г родилась Матрёна родители: Егор Иванович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: Матвей Пантелеевич Корабельников и билетного солдата Никано... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1880 ст.
Сын: Корабельников Василий Егорович ум.мл.
Отец ребёнка: Корабельников Егор Иванович
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.139.Л.129об-130
Смерть
Неизвестно