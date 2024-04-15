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Назаренко Андрей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Назаренко Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Анна Петровна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LN-X?i=441&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1847
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