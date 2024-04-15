Назаренко Андрей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Назаренко Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Анна Петровна
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LN-X?i=441&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1847