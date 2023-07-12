Приятелев Сидор Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелев Сидор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Приятелев Фома Агафонович

Мать: Мавра

Смерть
Неизвестно
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