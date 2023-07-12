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Приятелев Сидор Фомич
Приятелев Сидор Фомич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Приятелев Фома Агафонович
1774 г.р.
Мать
Мавра
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Приятелев Фома Агафонович
Мать:
Мавра
Смерть
Неизвестно
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