Пелагея Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Роман Степанович

Отец ребёнка: Степан Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Евсей Степанович

Отец ребёнка: Степан Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Емельян Степанович

Отец ребёнка: Степан Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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