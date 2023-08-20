жена Григория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдижена Григория

жена Григория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Маркиян Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close