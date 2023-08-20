жена Григория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Маркиян Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Платонов Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно