Оксимец (Захарченко) Агафия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Захарченко) Агафия Николаевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

21.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
08.11.1815

Муж: Оксимец Яков Прокопьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1818

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
23.06.1820

Сын: Оксимец Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
24.07.1821

Сын: Оксимец Макар Яковлевич

Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Оксимец Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
13.01.1825

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1834

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич

Смерть
21.06.1848
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: от холеры
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