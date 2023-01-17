Оксимец (Захарченко) Агафия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти21.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1815
Рождение ребёнка
22.09.1818
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.06.1820
Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.07.1821
Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.11.1823
Сын: Оксимец Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.01.1825
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
13.09.1834
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Оксимец Яков Прокопьевич
Смерть
21.06.1848
Причина смерти: от холеры