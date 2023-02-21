Оксимец Яков Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
08.11.1815
Рождение ребёнка
22.09.1818
Дочь: Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
23.06.1820
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1821
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
23.11.1823
Сын: Оксимец Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1825
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1834
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна
Смерть
После 1848