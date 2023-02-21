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Оксимец Яков Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Оксимец Прокопий Стефанович

Мать: Оксимец Мария (Анна?) Андреевна

Бракосочетание
08.11.1815

Жена: Оксимец Агафия Николаевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1818

Дочь: Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.1820

Сын: Оксимец Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1821

Сын: Оксимец Макар Яковлевич

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
23.11.1823

Сын: Оксимец Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
13.01.1825

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1834

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Оксимец Агафия Николаевна

Смерть
После 1848
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