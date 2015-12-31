Наумова (Толмачева) Варвара Васильевна
Место рожденияПрииск Светлый Бодайбинского района Иркутской области
Дата рождения26.12.1916
Дата смерти31.12.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916
Прииск Светлый Бодайбинского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1936
Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович
с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
08.09.1938
Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович
с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
28.09.1940
Сын: Наумов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович
с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
30.03.1949
Сын: Наумов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович
с. Знаменка Жигаловского района х Иркутской области
Смерть
31.12.2015
п. Жигалово Иркутской области