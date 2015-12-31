Наумова (Толмачева) Варвара Васильевна 26.12.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумова (Толмачева) Варвара Васильевна

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Место рождения

Прииск Светлый Бодайбинского района Иркутской области

Дата рождения

26.12.1916

Дата смерти

31.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916

Отец: Толмачев Василий Агеевич

Мать: Толмачева Аграфена Егоровна

Прииск Светлый Бодайбинского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
29.10.1936

Сын: Наумов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович

с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
08.09.1938

Сын: Наумов Валерй Гаврилович

Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович

с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
28.09.1940

Сын: Наумов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович

с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
30.03.1949

Сын: Наумов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Наумов Гавриил Михайлович

с. Знаменка Жигаловского района х Иркутской области
Смерть
31.12.2015
п. Жигалово Иркутской области

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