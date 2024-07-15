Наумов Михаил Гаврилович
Место рожденияс. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Дата рождения29.10.1936
Дата смерти04.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1936
с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1963
Мать ребёнка: Наумова Галина Александровна
с. Харбатово Качугского района Иркутской области
Рождение ребёнка
08.07.1966
Дочь: Наумова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Наумова Галина Александровна
п. Степной Куйтунского района Иркутской области
Смерть
04.07.1968
п. Залари Иркутской области