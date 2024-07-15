Наумов Михаил Гаврилович 29.10.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумов Михаил Гаврилович

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Место рождения

с. Чикан Жигаловского района Иркутской области

Дата рождения

29.10.1936

Дата смерти

04.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1936

Отец: Наумов Гавриил Михайлович

Мать: Наумова (Толмачева) Варвара Васильевна

с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Галина Александровна

Рождение ребёнка
25.07.1963

Сын: Наумов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Галина Александровна

с. Харбатово Качугского района Иркутской области
Рождение ребёнка
08.07.1966

Дочь: Наумова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Наумова Галина Александровна

п. Степной Куйтунского района Иркутской области
Смерть
04.07.1968
п. Залари Иркутской области

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