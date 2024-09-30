Суни (Кайпиайнен) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1923
Муж: Суни Петр Павлович
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Суни Эйно Петрович
Отец ребёнка: Суни Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.03.1926
Дочь: (Суни) Хельми Петровна
Отец ребёнка: Суни Петр Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Суни Рейно Петрович
Отец ребёнка: Суни Петр Павлович
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: (Суни) Лемпи Петровна
Отец ребёнка: Суни Петр Павлович
Рождение ребёнка
24.07.1935
Сын: Суни Виктор Петрович
Отец ребёнка: Суни Петр Павлович
Смерть
Неизвестно