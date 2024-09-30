Суни (Кайпиайнен) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суни (Кайпиайнен) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1923

Муж: Суни Петр Павлович

Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Суни Эйно Петрович

Отец ребёнка: Суни Петр Павлович

Рождение ребёнка
05.03.1926

Дочь: (Суни) Хельми Петровна

Отец ребёнка: Суни Петр Павлович

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Суни Рейно Петрович

Отец ребёнка: Суни Петр Павлович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: (Суни) Лемпи Петровна

Отец ребёнка: Суни Петр Павлович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.07.1935

Сын: Суни Виктор Петрович

Отец ребёнка: Суни Петр Павлович

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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