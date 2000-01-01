Ефименко Нелли Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1978
Сын: Ефименко Андрей Викторович
Отец ребёнка: Ефименко Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
22.08.1983
Дочь: Ефименко Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Ефименко Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно