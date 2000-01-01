Ефименко Нелли Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфименко Нелли Анатольевна

Ефименко Нелли Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1978

Сын: Ефименко Андрей Викторович

Отец ребёнка: Ефименко Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
22.08.1983

Дочь: Ефименко Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Ефименко Виктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефименко Виктор Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close