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Ефименко Виктория Викторовна
Ефименко Виктория Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1983
Пол
Женский
Отец
Ефименко Виктор Анатольевич
1953 г.р.
Мать
Ефименко Нелли Анатольевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1983
Отец:
Ефименко Виктор Анатольевич
Мать:
Ефименко Нелли Анатольевна
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