Гуляева (Пяткова) Анастасия Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1853
Отец ребёнка: Гуляев Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гуляев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гуляев Дмитрий Трофимович
Смерть
Неизвестно