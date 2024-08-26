Гуляева (Пяткова) Анастасия Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Пяткова) Анастасия Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
09.02.1853

Сын: Гуляев Захар Дмитриевич

Отец ребёнка: Гуляев Дмитрий Трофимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гуляев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гуляев Дмитрий Трофимович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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