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Худякова Марья Мироновна

Место рождения

Дрюково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

До 1723

Дата смерти

Около 1747

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: (Худякова) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Худяков Парамон Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Худяков Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Худяков Евсей Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Худяков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Худякова Домна Васильевна

Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Смерть
Около 1747
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот

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