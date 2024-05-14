Худякова Марья Мироновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1723
Дата смертиОколо 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: (Худякова) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Худяков Парамон Васильевич
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Худяков Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Худякова Домна Васильевна
Отец ребёнка: Худяков Василий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот
Смерть
Около 1747
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 67 оборот