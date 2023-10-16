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Крайнов Валерий Валерьевич
Крайнов Валерий Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Крайнов Валерий Владимирович
1949 г.р.
Мать
Крайнова (Прокопова) Лидия Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Крайнов Валерий Владимирович
Мать:
Крайнова Лидия Васильевна
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