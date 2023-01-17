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Фаддеева Татьяна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Фаддеев Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Фаддеев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1913

Сын: Фаддеев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.03.1915

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1917

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Андрей Кириллов

Смерть
Неизвестно
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