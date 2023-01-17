Фаддеева Татьяна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1905
Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
10.08.1907
Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
02.01.1913
Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
11.03.1915
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
22.06.1917
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фаддеев Андрей Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно