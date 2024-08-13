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Гребенкин Василий Кузьмич

Место рождения

Епиховской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

01.10.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Гребенкин Кузьма Артамонович

Мать: не указана

Епиховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенкина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
18.06.1871 ст.

Дочь: Гребенкина Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
11.01.1876 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Афанасий Родители: Сюрзинской волости починка Шоринского Николай Космин Гребенкин и законная его жена Иустина Стефанова
Рождение ребёнка
02.08.1877 ст.

Сын: Гребенкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Гребенкин Осип Васильевич

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.06.1882 ст.

Дочь: Гребенкина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручитель
03.02.1886 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской волости починка Шоринского Иаков Иванов Костылев Невеста: Балахнинской волости деревни Кокалевской Неофита Григориева Беляева дочь девица Мавра
Рождение ребёнка
16.06.1886 ст.

Сын: Гребенкин Иван Васильевич (I)

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Гребенкин Иван Васильевич (II)

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Рождение ребёнка
12.04.1888 ст.

Дочь: Гребенкина Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Гребенкина Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручитель
07.04.1896 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Сюрзинской вол. села Архангельского крестьянин из русских Иоанн Николаев Гребенкин Невеста: Сюрзинской вол. села Архангельского крестьянина из русских Василия Галагтионова Костылева дочь девиц... Показать все
Смерть
01.10.1898 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: от чахотки
Похороны
03.10.1898 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

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