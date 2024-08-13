Гребенкин Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти01.10.1898 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Гребенкин Кузьма Артамонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1871 ст.
Дочь: Гребенкина Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Восприемник
11.01.1876 ст.
Афанасий Родители: Сюрзинской волости починка Шоринского Николай Космин Гребенкин и законная его жена Иустина Стефанова
Рождение ребёнка
02.08.1877 ст.
Сын: Гребенкин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Гребенкин Осип Васильевич
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
06.06.1882 ст.
Дочь: Гребенкина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Поручитель
03.02.1886 ст.
Жених: Сюрзинской волости починка Шоринского Иаков Иванов Костылев Невеста: Балахнинской волости деревни Кокалевской Неофита Григориева Беляева дочь девица Мавра
Рождение ребёнка
16.06.1886 ст.
Сын: Гребенкин Иван Васильевич (I)
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Гребенкин Иван Васильевич (II)
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
12.04.1888 ст.
Дочь: Гребенкина Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Гребенкина Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Гребенкина Анна Семёновна
Поручитель
07.04.1896 ст.
Жених: Сюрзинской вол. села Архангельского крестьянин из русских Иоанн Николаев Гребенкин Невеста: Сюрзинской вол. села Архангельского крестьянина из русских Василия Галагтионова Костылева дочь девиц... Показать все
Смерть
01.10.1898 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
03.10.1898 ст.