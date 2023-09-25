Морозова (Фукс) Инна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Фукс) Инна Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1990

Отец: Фукс Валерий Михайлович

Мать: Фукс Анна Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.07.2014

Сын: Морозов Александр Александрович

Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
05.10.2017

Дочь: Морозова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич

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