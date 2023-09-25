Морозова (Фукс) Инна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1990
Отец: Фукс Валерий Михайлович
Мать: Фукс Анна Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.2014
Сын: Морозов Александр Александрович
Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.10.2017
Дочь: Морозова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Морозов Александр Сергеевич