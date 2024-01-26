Пикина (Голубкова) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1927
Дата смерти13.12.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927
Отец: Голубков Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
21.10.1952
Дочь: Назарова (Пикина) Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Пикин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
15.04.1954
Отец ребёнка: Пикин Владимир Ильич
Смерть
13.12.1980