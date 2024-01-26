Пикина (Голубкова) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикина (Голубкова) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1927

Дата смерти

13.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927

Отец: Голубков Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикин Владимир Ильич

Рождение ребёнка
21.10.1952

Дочь: Назарова (Пикина) Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Пикин Владимир Ильич

Рождение ребёнка
15.04.1954

Сын: Пикин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Пикин Владимир Ильич

Смерть
13.12.1980

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