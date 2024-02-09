Назарова (Пикина) Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова (Пикина) Раиса Владимировна

Назарова (Пикина) Раиса Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1952

Отец: Пикин Владимир Ильич

Мать: Пикина (Голубкова) Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задираева (Назарова) ?

Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1975

Дочь: Шолд (Назарова) Виктория Александровна

Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
13.07.1979

Сын: Назаров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.