Назарова (Пикина) Раиса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Задираева (Назарова) ?
Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1975
Дочь: Шолд (Назарова) Виктория Александровна
Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1979
Сын: Назаров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Назаров Александр Михайлович