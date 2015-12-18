Дубинчук Василий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубинчук Василий Савельевич

Дубинчук Василий Савельевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1938

Дата смерти

18.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Смерть
18.12.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close