Дубинчук Василий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1938
Дата смерти18.12.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Гасаны, Одесская обл., Украина
Смерть
18.12.2015