Панарьин Николай Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Панарьин Григорий Николаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно