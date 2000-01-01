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Вихлакова (Колмагорова) Светлана
Вихлакова (Колмагорова) Светлана
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1979
Пол
Женский
Отец
Колмагоров Николай
Мать
Колмагорова (Колмагорова) Екатерина
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1979
Отец:
Колмагоров Николай
Мать:
Колмагорова Екатерина
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