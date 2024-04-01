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Смирных Афанасий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирных Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никифоров

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1832

Жена: Смирных Фиона Степанова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Чиянова Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Смирных Фиона Степанова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Смирнов Стефан Унтер Офицер Д. Шелегиной Афанасьев

Мать ребёнка: Смирных Фиона Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушникова Елизавета Афанасьева

Мать ребёнка: Смирных Фиона Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Афанасьев

Мать ребёнка: Смирных Фиона Степанова

Смерть
Неизвестно
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