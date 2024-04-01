Смирных Афанасий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирных Семен Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Никифоров
Бракосочетание
25.01.1832
Жена: Смирных Фиона Степанова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Чиянова Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Смирных Фиона Степанова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Смирнов Стефан Унтер Офицер Д. Шелегиной Афанасьев
Мать ребёнка: Смирных Фиона Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушникова Елизавета Афанасьева
Мать ребёнка: Смирных Фиона Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно