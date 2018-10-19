Буракин Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меженина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Гричук Тамара Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буракин Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Гричук Тамара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гричук Тамара Степановна
Смерть
19.10.2018