Буракин Сергей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буракин Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.10.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меженина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Гричук Тамара Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буракин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Гричук Тамара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гричук Тамара Степановна

Смерть
19.10.2018
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