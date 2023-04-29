Соловьёв Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1940

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1940

Отец: Соловьёв Николай Гаврилович

Мать: Соловьёва Екатерина Никитична

Бракосочетание
20.11.1958

Жена: Соловьёва Анна Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1971

Сын: Соловьёв Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Глухих Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Петровна

Смерть
1940
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