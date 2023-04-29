Соловьёв Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1940
Дата смерти1940
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1940
Бракосочетание
20.11.1958
Жена: Соловьёва Анна Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1971
Сын: Соловьёв Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Глухих Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Петровна
Смерть
1940