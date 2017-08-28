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Корюкова Аврора Евгеньевна
Корюкова Аврора Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.2017
Пол
Женский
Отец
Корюков Евгений Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Корюкова (Пономарева) Ксения Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2017
Отец:
Корюков Евгений Сергеевич
Мать:
Корюкова Ксения Александровна
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