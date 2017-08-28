Корюкова Аврора Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Аврора Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2017

Отец: Корюков Евгений Сергеевич

Мать: Корюкова Ксения Александровна

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