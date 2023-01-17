Огурцов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Огурцова Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Огурцов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Огурцова Ефимия Федоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Огурцова Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Огурцова Ефимия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1776