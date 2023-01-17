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Огурцов Яков Григорьевич

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Место рождения

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Огурцов Григорий Андреев

Мать: Огурцова Февронья Яковлева

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Огурцов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Огурцова Ефимия Федоровна

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Огурцов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Огурцова Ефимия Федоровна

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Огурцова Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Огурцова Ефимия Федоровна

Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Ефимия Федоровна

Смерть
1776
Селенка, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
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