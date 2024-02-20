Стрекаловских (Кендус) Анна
Место рожденияРоссия, г. Челябинск
Дата рождения18.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.09.2008
Муж: Стрекаловских Михаил
Рождение ребёнка
13.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрекаловских Михаил
Рождение ребёнка
21.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стрекаловских Михаил