Стрекаловских (Кендус) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрекаловских (Кендус) Анна

Место рождения

Россия, г. Челябинск

Дата рождения

18.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.09.2008

Муж: Стрекаловских Михаил

Рождение ребёнка
13.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрекаловских Михаил

Рождение ребёнка
21.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стрекаловских Михаил

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