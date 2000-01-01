Поточинская (Качура) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Качура Анатолий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поточинский Анатолий Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поточинский Виктор Викторович
Отец ребёнка: Поточинский Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Поточинский Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно