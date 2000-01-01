Поточинская (Качура) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поточинская (Качура) Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качура Анатолий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поточинский Анатолий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поточинский Виктор Викторович

Отец ребёнка: Поточинский Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Поточинский Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поточинский Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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