Брень (Жигач) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрень (Жигач) Марфа Андреевна

Брень (Жигач) Марфа Андреевна

avatar

Место рождения

Жаглово, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

22.08.1902 ст.

Дата смерти

10.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жаглово, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брень Григорий Степанович

Крещение
25.08.1902 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Брень Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Брень Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Брень Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1934

Сын: Брень Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
10.03.1994
Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.