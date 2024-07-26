Брень (Жигач) Марфа Андреевна
Место рожденияЖаглово, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рождения22.08.1902 ст.
Дата смерти10.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Жаглово, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
25.08.1902 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Брень Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович
Рождение ребёнка
20.06.1926
Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Брень Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Брень Григорий Степанович
Смерть
10.03.1994
Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область