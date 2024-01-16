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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1694
Сын: Петенин Естефей Михайлович
Отец ребёнка: Петенин Михаил Алексеевич
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Петенин Михаил Алексеевич
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1712
Сын: Петенин Лазарь Михайлович
Отец ребёнка: Петенин Михаил Алексеевич
д. Володинская, Лешуковщина