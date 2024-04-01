Щеглова (Пигалева) Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щеглов Василий Урядник Р. Плосского Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щеглов Василий Урядник Р. Плосского Алексеев
Бракосочетание
21.01.1845
Рождение ребёнка
23.11.1845
Сын: Щеглов Александр Васильев
Отец ребёнка: Щеглов Василий Урядник Р. Плосского Алексеев
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно