Щеглова (Пигалева) Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Пигалева) Матрона Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Урядник Р. Плосского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеглов Федор Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Урядник Р. Плосского Алексеев

Бракосочетание
21.01.1845

Муж: Щеглов Василий Урядник Р. Плосского Алексеев

Рождение ребёнка
23.11.1845

Сын: Щеглов Александр Васильев

Отец ребёнка: Щеглов Василий Урядник Р. Плосского Алексеев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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